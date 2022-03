மாநில செய்திகள்

கல்வராயன் மலையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 1500 லிட்டர் சாராய ஊறல்கள் அழிப்பு....! + "||" + Destruction of 1500 liters of liquor leaks stored in Kalwarayan hill

கல்வராயன் மலையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 1500 லிட்டர் சாராய ஊறல்கள் அழிப்பு....!