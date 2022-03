மாநில செய்திகள்

‘பத்மஸ்ரீ’ விருது பெற்ற கூடைப்பந்து வீராங்கனை அனிதாவுக்கு கார் வாங்க ரூ.10 லட்சம் நிதி + "||" + Anita, a Padma Shri award winning basketball player, has been given Rs 10 lakh to buy a car

