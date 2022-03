மாநில செய்திகள்

கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்பு + "||" + Governor RN Ravi at the Graduation Ceremony of the University of Veterinary Sciences

கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்பு