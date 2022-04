மாநில செய்திகள்

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளராக கே.பாலகிருஷ்ணன் மீண்டும் தேர்வு + "||" + K. Balakrishnan re-elected as Secretary of State of the Marxist Communist Party

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளராக கே.பாலகிருஷ்ணன் மீண்டும் தேர்வு