மாநில செய்திகள்

இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் தர முயன்ற வழக்கு: டிடிவி தினகரனுக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் + "||" + Enforcement department summons DTV Dinakaran for trying to bribe Election Commission to get double leaf symbol

இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் தர முயன்ற வழக்கு: டிடிவி தினகரனுக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்