மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும் + "||" + Improve the structure of government schools throughout Tamil Nadu

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும்