மாநில செய்திகள்

"இந்தியை திணிக்க முயற்சிக்க வேண்டாம், முதலில் பெட்ரோல் விலையை குறையுங்கள்" - தயாநிதி மாறன் + "||" + "Do not try to impose India, lower petrol prices first" - Dayanidhi Maran

"இந்தியை திணிக்க முயற்சிக்க வேண்டாம், முதலில் பெட்ரோல் விலையை குறையுங்கள்" - தயாநிதி மாறன்