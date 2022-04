மாநில செய்திகள்

“உணவுத்துறையில் அரசுக்கு மாதம் ரூ.50 கோடி மிச்சம்” - அமைச்சர் சக்கரபாணி + "||" + Saving of Rs. 50 crore per month in the food sector Minister Sakkarapani

“உணவுத்துறையில் அரசுக்கு மாதம் ரூ.50 கோடி மிச்சம்” - அமைச்சர் சக்கரபாணி