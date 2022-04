மாநில செய்திகள்

அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் சமத்துவ நாளாக கொண்டாடப்படும் சட்டசபையில் முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + First-Minister's announcement in the Assembly that Ambedkar's birthday will be celebrated as Equality Day

அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் சமத்துவ நாளாக கொண்டாடப்படும் சட்டசபையில் முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு