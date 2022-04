மாநில செய்திகள்

இலவசமாக பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அரசிடம் அனுமதி கேட்டுள்ளோம் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + We have sought permission from the Central Government to pay for the booster vaccine free of charge - Minister Ma Subramaniam

