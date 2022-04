மாநில செய்திகள்

ராமேஸ்வரத்தில் கனமழை - சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ளம்...! + "||" + Heavy rain in Rameswaram - rain water overflowing on the road ...!

ராமேஸ்வரத்தில் கனமழை - சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ளம்...!