மாநில செய்திகள்

மதுரை சித்திரை திருவிழா நிகழ்வுக்கு அரசியல் சாயம் பூச வேண்டாம் சட்டசபையில் அமைச்சர் பேச்சு + "||" + Do not paint the Madurai Chithirai Festival event in a political manner Minister's speech in the Assembly

மதுரை சித்திரை திருவிழா நிகழ்வுக்கு அரசியல் சாயம் பூச வேண்டாம் சட்டசபையில் அமைச்சர் பேச்சு