மாநில செய்திகள்

10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஹால் டிக்கெட்டை நாளை முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பள்ளிக் கல்வித்துறை + "||" + 10th, 11th and 12th class general examination hall tickets can be downloaded from tomorrow - School Education Department

10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஹால் டிக்கெட்டை நாளை முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பள்ளிக் கல்வித்துறை