மாநில செய்திகள்

மழை வேண்டி சத்தியமங்கலத்தில் மாரியம்மனுக்கு மாவிளக்கு பூஜை - ஏராளமான பெண் பக்தர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Maavilakku Poojai for Mariamman to pray for rain in Erode - Numerous female devotees participate

மழை வேண்டி சத்தியமங்கலத்தில் மாரியம்மனுக்கு மாவிளக்கு பூஜை - ஏராளமான பெண் பக்தர்கள் பங்கேற்பு