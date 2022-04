மாநில செய்திகள்

1.29 கோடி தடுப்பூசிகள் செப்டம்பர் மாதத்தில் காலாவதியாகிறது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தகவல் + "||" + 1.29 crore vaccines expire in September, according to the Department of Public Health

1.29 கோடி தடுப்பூசிகள் செப்டம்பர் மாதத்தில் காலாவதியாகிறது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தகவல்