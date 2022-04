மாநில செய்திகள்

வடமாநிலங்களில் தொற்று அதிகரிப்பதால் பொதுஇடங்களில் முககவசம் அணியுங்கள் தமிழக அரசு வலியுறுத்தல் + "||" + Government of Tamil Nadu urges people to wear masks in public places due to the increase in infections in the North

