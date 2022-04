மாநில செய்திகள்

796 மெகாவாட் மின்சாரம் வழங்கப்படவில்லை: மத்திய தொகுப்பில் இருந்து வராததால் 41 இடங்களில் மின்தடை + "||" + 796 MW of power not supplied: Power outages in 41 places due to non-arrival from the central set

796 மெகாவாட் மின்சாரம் வழங்கப்படவில்லை: மத்திய தொகுப்பில் இருந்து வராததால் 41 இடங்களில் மின்தடை