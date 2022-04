மாநில செய்திகள்

மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் பாதுகாப்பு பணியின்போது உயிரிழந்த எஸ்.ஐ குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் அறிவிப்பு + "||" + Announcement of relief to the family of the SI who lost his life during the security operation at the Madurai Chithrai Festival

மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் பாதுகாப்பு பணியின்போது உயிரிழந்த எஸ்.ஐ குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் அறிவிப்பு