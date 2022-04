மாநில செய்திகள்

“தமிழினத்தை சாதி, மதங்களால் பிரிக்க சிலர் முயற்சி செய்கின்றனர்” - இப்தார் நோன்பு திறப்பு விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Some are trying to divide Tamils by caste and religion MK Stalin speech at Iftar feast

“தமிழினத்தை சாதி, மதங்களால் பிரிக்க சிலர் முயற்சி செய்கின்றனர்” - இப்தார் நோன்பு திறப்பு விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு