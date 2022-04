மாநில செய்திகள்

அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளின் ஊதியத்தை ஏன் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது? - ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Why not pay the salaries of Treasury officials? - iCourt question

அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளின் ஊதியத்தை ஏன் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது? - ஐகோர்ட்டு கேள்வி