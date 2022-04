மாநில செய்திகள்

போலி சாதிச்சான்றிதழ் மூலம் அரசு பணியில் சேர்ந்தவருக்கு கட்டாய ஓய்வு - சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Mandatory retirement of a person serving in the government through fake caste certificate - Chennai High Court order

