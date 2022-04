மாநில செய்திகள்

இலங்கை மக்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வந்த தமிழக அரசுக்கு நன்றி - இலங்கை வடக்கு மாகாண கவர்னர் ஜீவன் தியாகராஜா....! + "||" + Thanks to the Government of Tamil Nadu for volunteering to help the people of Sri Lanka

இலங்கை மக்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வந்த தமிழக அரசுக்கு நன்றி - இலங்கை வடக்கு மாகாண கவர்னர் ஜீவன் தியாகராஜா....!