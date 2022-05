மாநில செய்திகள்

ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற ஓர் ஆண்டுக்குள்ளாகவே 50 சதவீத வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றம் - அமைச்சர் எ.வ.வேலு + "||" + 50% fulfillment of promises within a year of taking office - Minister E.V.Velu

ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற ஓர் ஆண்டுக்குள்ளாகவே 50 சதவீத வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றம் - அமைச்சர் எ.வ.வேலு