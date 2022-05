மாநில செய்திகள்

சென்னை ஐகோர்ட்டு அலுவல் மொழியாக தமிழை அறிவிக்கக்கோரும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் + "||" + Chennai iCourt must pass a resolution to declare Tamil as the official language

