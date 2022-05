மாநில செய்திகள்

கச்சத்தீவை மீட்க தமிழக சட்டசபையில் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் கி.வீரமணி அறிக்கை + "||" + K. Veeramani report that a special resolution may be passed again in the Tamil Nadu Assembly to restore Kachchadi

கச்சத்தீவை மீட்க தமிழக சட்டசபையில் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் கி.வீரமணி அறிக்கை