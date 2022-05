மாநில செய்திகள்

அனைத்து அரசு பஸ்களிலும் 5 வயது வரை குழந்தைகளுக்கு இலவச பயணம்: அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Free travel for children up to the age of 5 on all government buses: Ministerial announcement

