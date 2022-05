மாநில செய்திகள்

அண்ணாமலை முன்னிலையில் திருச்சி சிவா எம்.பி.யின் மகன் பா.ஜ.க.வில் இணைந்தார் + "||" + In the presence of Annamalai, the son of Trichy Siva MP joined the BJP

