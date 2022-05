மாநில செய்திகள்

கஞ்சா கடத்தல் வழக்கில் முதியவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை + "||" + sentenced to 10 years in prison for cannabis smuggling

கஞ்சா கடத்தல் வழக்கில் முதியவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை