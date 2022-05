மாநில செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பெண்ணின் ‘கிரெடிட் கார்டில்’ ரூ.1½ லட்சம் மோசடி + "||" + Rs 10 lakh fraud in 'credit card' of a woman living in the US

அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பெண்ணின் ‘கிரெடிட் கார்டில்’ ரூ.1½ லட்சம் மோசடி