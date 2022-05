மாநில செய்திகள்

நிதி மேலாண்மையில் தமிழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது - அமைச்சர் கே.என்.நேரு + "||" + Tamil Nadu is doing well in financial management - Minister KN Nehru

நிதி மேலாண்மையில் தமிழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது - அமைச்சர் கே.என்.நேரு