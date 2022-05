மாநில செய்திகள்

கல்குவாரி விபத்தில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை - நெல்லை மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + Appropriate action against the persons involved in the Calcutta accident - - Nellai District Collector

கல்குவாரி விபத்தில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை - நெல்லை மாவட்ட கலெக்டர்