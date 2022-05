மாநில செய்திகள்

நூல் விலை உயர்வை கண்டித்து திருப்பூரில் 10 ஆயிரம் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நிறுத்தம் + "||" + 10 thousand knitting companies in Tirupur shut down in protest of rising yarn prices

நூல் விலை உயர்வை கண்டித்து திருப்பூரில் 10 ஆயிரம் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நிறுத்தம்