அடிக்கல் நாட்டிய பதினைந்தே மாதங்களில் இன்று திறப்பு விழா - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

அடிக்கல் நாட்டிய பதினைந்தே மாதங்களில் இன்று திறப்பு விழா காண்கிறது 'கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை'!



We are delivering on our aims!#கலைஞர்100 pic.twitter.com/VFxt9WWlRl