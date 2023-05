உலகப் பத்திரிகை சுதந்திர நாள்: துணிச்சல்மிகு பத்திரிகையாளர்களுக்கு பாராட்டுகள் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

On #WorldPressFreedomDay, I congratulate all the brave journalists with conscience, who keep the fourth pillar strong amidst attacks and intimidations.



உலகப் பத்திரிகை சுதந்திர நாளில், பல்வேறு தாக்குதல்கள், அச்சுறுத்தல்களுக்கு இடையேயும் ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணை வலிமையாக…