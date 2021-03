சட்டசபை தேர்தல் - 2021

எங்கள் கூட்டணிக்கு யார் வந்தாலும் அரவணைப்போம். ; நாங்கள் 3-வது அணி அல்ல, முதல் அணி - கமல்ஹாசன் + "||" + We will embrace whoever comes to our alliance We are not the 3rd team, we are the first team Kamalhasan

