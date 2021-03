சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அமமுக கூட்டணியில் விடுதலை தமிழ்ப்புலிகள், மக்களரசு கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு + "||" + AMMK Allotted each one Seat to Viduthalai Tamil Puligal and Makkalarasu Respectively

அமமுக கூட்டணியில் விடுதலை தமிழ்ப்புலிகள், மக்களரசு கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு