சட்டசபை தேர்தல் - 2021

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: நிதி மந்திரி தாமஸ் ஐசக் உள்பட 5 மந்திரிகளுக்கு வாய்ப்பு இல்லை + "||" + Marxist-Communist candidate list released in Kerala: 5 ministers, including Finance Minister Thomas Isaac, have no chance

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: நிதி மந்திரி தாமஸ் ஐசக் உள்பட 5 மந்திரிகளுக்கு வாய்ப்பு இல்லை