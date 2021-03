சட்டசபை தேர்தல் - 2021

’மண், மொழி, மக்கள் காக்கும் போரில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் களம் காண்கிறேன்’ - கமல்ஹாசன் டுவீட் + "||" + Kamal Hassan Tweets About the Reason For Contesting in Coimbatore South

’மண், மொழி, மக்கள் காக்கும் போரில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் களம் காண்கிறேன்’ - கமல்ஹாசன் டுவீட்