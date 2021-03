சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அமமுக மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. + "||" + AMMK list of candidates for the third phase has been released.

அமமுக மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.