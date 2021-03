சட்டசபை தேர்தல் - 2021

முன்னாள் எம் எல் ஏக்கள் 2 பேர் அ.ம.மு.க வில் இருந்து விலகி முதலமைச்சர் பழனிச்சாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர் + "||" + 2 Ex MLAs Stay away from the AMMK Joined the AIADMK

