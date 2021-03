சட்டசபை தேர்தல் - 2021

ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களை பற்றி கவலைப்படும் ஒரே கட்சி திமுகதான் - ஸ்டாலின் + "||" + DMK is The Only Party Who Cares For People Says MK Stalin

ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களை பற்றி கவலைப்படும் ஒரே கட்சி திமுகதான் - ஸ்டாலின்