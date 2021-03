சட்டசபை தேர்தல் - 2021

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: தேர்தல் ஒத்திவைக்கபடுமா? - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதில் + "||" + Will the election be postponed? - Chief Electoral Officer of Tamil Nadu Answer

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: தேர்தல் ஒத்திவைக்கபடுமா? - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதில்