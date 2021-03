சட்டசபை தேர்தல் - 2021

"மக்கள் சேவை செய்ய விரும்புவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கும் சந்தர்ப்பம் இது" - கமல்ஹாசன் + "||" + Time to give Chance to those who want to serve for People says Kamal Haasan

