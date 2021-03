சட்டசபை தேர்தல் - 2021

சேந்தமங்கலம் தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. சந்திரசேகரன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம்

AIADMK MLA from Chennamangalam constituency Chandrasekaran Removal from the superstructure

