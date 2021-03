சட்டசபை தேர்தல் - 2021

மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்து ராஜபோகமாய் வாழும் அரசியல் வியாதிகளுக்கு விடை கொடுப்போம் - கமல்ஹாசன் + "||" + Will Give Farewell to the Politicians those who loot Public Money tweets Kamal Hassan

மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்து ராஜபோகமாய் வாழும் அரசியல் வியாதிகளுக்கு விடை கொடுப்போம் - கமல்ஹாசன்