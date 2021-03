சட்டசபை தேர்தல் - 2021

10 ஆண்டு காலம் தி.மு.க. ஆட்சியில் இல்லாததால் அவர்கள் கோரப்பசியில் இருக்கிறார்கள்... வந்தால் சும்மா இருப்பார்களா? முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + DMK for 10 years. They are in a quandary because they are not in power ...Will you be idle if you come? Chief Minister Palanisamy

