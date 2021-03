சட்டசபை தேர்தல் - 2021

எங்கு போனாலும், விவசாயி விவசாயி என்று முதல்வர் பேசி வருகிறார் - ஸ்டாலின் பிரசாரம் + "||" + CM Edappadi Palaniswami Claims he is a Farmer Where ever Says DMK Stalin

எங்கு போனாலும், விவசாயி விவசாயி என்று முதல்வர் பேசி வருகிறார் - ஸ்டாலின் பிரசாரம்