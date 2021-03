சட்டசபை தேர்தல் - 2021

"எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் யாரும் நிம்மதியாக இல்லை" - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + No One is Live Peaceful Under the Eadappadi Palaniswami Ruling in TN says MK Stalin

"எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் யாரும் நிம்மதியாக இல்லை" - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேச்சு