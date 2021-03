சட்டசபை தேர்தல் - 2021

நாளை முதல் 26-ந்தேதி வரை 3 நாட்கள் தென் மாவட்டங்களில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் + "||" + Edappadi Palanisamy's campaign in the southern districts

நாளை முதல் 26-ந்தேதி வரை 3 நாட்கள் தென் மாவட்டங்களில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்