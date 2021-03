சட்டசபை தேர்தல் - 2021

எடப்பாடி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ காவேரி முதலமைச்சர் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தார் + "||" + Ex MLA goveri joined the AIADMK in the presence of the Chief Minister

